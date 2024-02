Cosa si è fatto Alcaraz? La diagnosi dell’infortunio | ottimismo sui tempi di recupero

Dopo neppure 24 ore di tempo, Carlos Alcaraz ha aggiornato i "Ho appena fatto una risonanza alla caviglia a seguito di cosa è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Carlossi è infortunato nella notte mentre stava affrontando il brasiliano Thiago Monteiro al debutto nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo i primi due game, il numero 2 del mondo si èmale alla caviglia ed è scoppiato in lacrime sulla terra rossa della località brasiliana. Il fuoriclasse spagnolo, che ha perso i 300 punti derivanti dalla finale dell’anno scorso e che ora potrebbe essere superato da Jannik Sinner nel ranking ATP, si è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Si temeva un infortunio importante per Carlose invece gli esami hanno dato un esito confortante: distorsione laterale di secondo grado. Un problema fisico di poco rilievo per il campione in carica di Wimbledon, visto che la criticità dovrebbe risolversi nel giro di qualche giorno. Ad annunciarlo è stato lo stesso iberico attraverso ...