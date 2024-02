“Cosa è andato a fare con Perla” Grande Fratello | viene fuori il motivo dell’ultimo rientro di Mirko

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Aluna delle protagoniste è stata Fiordaliso, che poi ha preferito però ritirarsi dal programma perché ormai stanca. A poche ore dalla nuova puntata in diretta si è soffermata soprattutto sue ha raccontato un importante retroscena. In particolare, ha fornito qualche dettaglio in più su Brunetti, infatti lei ha capito perfettamentevoglia dalla Vatiero. Anchedalla casa delsi continua a parlare di loro, infatti ci ha pensato Fiordaliso a rilasciare un’intervista sua Casa Chi. Ma è stato anche citato un altro concorrente che potrebbe creare qualche grattacapo. E la cantante ha spiegatopotrà succedere, secondo lei, nei ...