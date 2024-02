Cortona Bocce | al via il campionato di Serie B

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Prima giornata sabato 24 febbraio, incontro casalingo contro la PM Group Lucrezia (PU) Riparte ilche vede protagonista la squadra della. La Briganti Mangimiè infatti impegnata nella prima giornata deldiB proprio sabato 24 febbraio tra le mura amiche contro la società pesarese Lucrezia. L’incontro – a ingresso libero – inizierà alle ore 14:00 presso il bocciodromo comunale di Tavarnelle. Sotto la guida del Presidente Alessandro Trenti, nella nuova veste di Allenatore in panchina, la squadra composta da soli giocatori storici della, cercherà di mantenere la salvezza in un girone complicato, sia per il valore degli avversari che per la logistica. In campo scenderanno i talentuosi Michele ...