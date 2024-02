Corriere dello Sport – Roma | Azmoun cerca il riscatto | tutti i dettagli dellâ??operazione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 2024-02-20 09:35:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del– Come si dice? Bravo, educato e simpatico. Il prototipo del ragazzo perfetto che alle famiglie tanto piace avere dentro casa, e che adesso inisti si ritrovano dentro al campo. Sardarsta convincendosempre di più, per tutte le qualità sopracitate, per quel gol che ha segnato contro il Frosinone e che di fatto ha messo in cassaforte una vittoria importante per la lotta alla zona Champions. Lâ??iraniano ha conquistato Trigoria, i suoi compagni di squadra e anche i tifosi. Per le sue qualità , certo, ma anche per la sua simpatia, i suoi modi di fare sempre educati e rispettosi del lavoro altrui. Sembra una sciocchezza, ma è ben visto già ...