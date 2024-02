Corpo Navalny | la madre sporge denuncia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 11.45 Ladi Alexeiha presentatoa un tribunale dell'estremo Nord russo per la mancata riconsegna deldi suo figlio, morto in circostanze misteriose in un carcere di massima sicurezza lo scorso venerdì. Lo riferiscono i collaboratori di. Secondo l'agenzia di stampa Tass, la corte ha ricevuto unaper "atti illegali" e l'udienza si svolgerà a porte chiuse. Il tribunale della città di Salekhard esaminerà il caso il prossimo 4 marzo, hanno riferito i collaboratori.