Copa Libertadores | finisce 6-1 la partita più alta della storia | giocata a 4090 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nella garaseconda fase di qualificazione allatra Always Ready e Sporting Cristal si è stabilito un nuovo record: è laufficiale disputata alla maggior altitudine, con bendell’Estadio Municipalcittà boliviana di El Alto. La sfida si è conclusa con un perentorio 6-1 dei padroni di casa, che hanno sfruttato appieno il fattore campo e le particolari condizioni. Di contro la formazione peruviana ha pagato caro lo sforzo fisico del primo tempo per mantenere l’equilibrio sul tabellone e nel secondo è stata letteralmente travolta dalla formazione albirroja. Di Tanque la rete del vantaggio per i padroni di casa, che hanno subito il pareggio su rigore di Cauteruccio a fine primo ...