Controlli Carabinieri da Fidene a Garbatella | Un arresto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) IGruppo di Roma hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree urbane di periferia. L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale deidi Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici. Nel particolare, idella Compagnia Roma Monte Sacro, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del N.A.S. di Roma, hanno effettuato verifiche nei quartierie Nuovo Salario. In manette è finito un 40enne italiano trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e 4 grammi di crack. Denunciata, invece, una 48enne ...