Conte ci riprova | dopo il salario minimo ecco un altro cavallo di battaglia | la settimana corta di lavoro – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non è andata benissimo con il, Giuseppeci prova con un’altra, quella delladi. In una diretta Instagram ha spiegato che è arrivata nella commissione di merito della Camera una proposta di legge a sua prima firma (la numero 1000 della legislatura) per ridurre a 32 ore ille in via sperimentale come già accaduto in altri 18 paesi al mondo. La proposta dia differenza di quella sulquesta volta passa attraverso i tavoli della contrattazione sindacato-aziende, concedendo più flessibilità all’orario diin via appunto sperimentale per 2 o tre anni. In cambio ...