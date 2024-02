Concorsone Pronto Soccorso | avviso dell’ASL Salerno per tutte le Aziende pubbliche della Campania

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – ... (ilcorrieredellacitta)

Concorso scuola 2024, si parte l’11 marzo: il calendario delle prove per 45 mila cattedre: Tutto pronto per il maxi concorso che mette a disposizione 45 mila posti per oltre 373 mila candidati: i calendari e le materie delle prove ufficializzate ...

Asl Salerno, 100 euro all’ora per i medici nei Pronto soccorso. Fp Cgil: “Più assunzioni”: StampaCon una nota dell’Ufficio Personale di lunedì 12 febbraio, l’Asl Salerno, su impulso del Direttore Generale, Gennaro Sosto, ha dato il via libera definitivo al riconoscimento della quota oraria ...

Da tutt’Italia a Padova per 439 posti da infermiere: Sono arrivati da tutta Italia per il grande concorso da infermieri bandito da Azienda Zero Veneto per il reclutamento di 439 infermieri a tempo indeterminato.