Concessi i domiciliari al rapper Shiva | accusato di aver sparato a due ragazzi

Milano , 21 febbraio 2024 – In carcere dal 26 ottobre 2023, Shiva ha ottenuto gli arresti domiciliari ed è tornato a casa dopo quattro mesi ... (ilgiorno)

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha concesso gli arresti domiciliari per il trapper Shiva, accusato di tentato omicidio per una ... (fanpage)