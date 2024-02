Con NextGenEu il Pil Ue crescerà dell' 1 | 4% in più nel 2026

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I moi economicia Commissione suggeriscono che ilha il potenziale per aumentare il Pil reale'Ue fino all'1,4% nel, rispetto a una situazione senza lo strumento. E' quanto afferma l'esecutivo comunitario in occasionea valutazione intermedia del dispositivo. Nel 2022 la crescita in più stimata è statao 0,4%, rispetto all'1,9% atteso nel 2020. Il dato non include, spiega però, l'atteso stimoloe riforme, che si esplica nel lungo periodo e che la Commissione si attende abbia un "impatto significativo".