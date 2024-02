Compie una rapina un’ora dopo la scarcerazione | torna in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Era stato scarcerato da poco più di, è stato arrestato pered èto a Torre del Gallo. Walid Chabouba, 31enne algerino, è accusato di aver aggredito una donna 65enne, suora laica di nazionalità peruviana, al semaforo pedonale di via Torretta, all’accesso al Parco della Vernavola. All’arrivo sul posto della polizia, domenica mattina verso le 10.30, l’uomo era stato bloccato da passanti intervenuti in difesa della vittima. La donna è stata poi anche portata in ospedale per le conseguenze, per fortuna lievi, contusioni e una ferita al labbro inferiore: aggredita alle spalle, l’uomo le ha afferrato il cellulare che teneva in mano, spingendola a terra e colpendola con pugni e schiaffi per constringerla a lasciare la presa. L’arresto è poi stato convalidato dal Gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in ...