Come suona la musica allo show di Etro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il direttore creativo di, Marco De Vincenzo e Miglio non si erano mai conosciuti. Anche se lui ascoltava le musiche di lei e in particolare un brano che gli era entrato in testa, e che seguitava a canticchiare di continuo. Poi è successo che un amico in comune, un produttorele, li abbia fatti incontrare … «Cercavo un artista con cui collaborare per una traccia inedita dello, avere un pezzo dedicato che accompagni nel racconto è una cosa che mi piace molto». E cheaveva già sperimentato – con successo - a settembre in occasione dello sfilata P/E 2024 chiamando i Satamarea. Punto di partenza per questa seconda volta, il brano Techno Pastorale, che fa parte di Futuro splendido, il disco di Miglio uscito nel 2023, da cui nasce la colonna sonora della sfilata diAct. «Ho detto ...