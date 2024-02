(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Manca poco ai concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti. Una quindicina di giorni prima l'inizioscritte, che per l'infanzia e la primaria cominciano l'11 marzo, i candidati potranno conoscere led'esame: eccosi

Il Ministero ha reso note le date in cui si svolgeranno le prove scritte per i Concorsi della fase straordinaria PNRR, la cui domanda è stata ... (orizzontescuola)

Stai pensando di Investire in una lavanderia a gettoni ? Ecco tutto quello che devi sapere per non commettere errori di valutazione. Abbiamo ... (cityrumors)

Buoni fruttiferi postali per minori: cosa sono, rendimenti, come comprare: Questo significa che, se l’importo finale non viene riscosso, il diritto di liquidazione si prescrive a distanza di 10 anni dalla scadenza, ovvero dal giorno in cui i 18 anni sono compiuti. Come già ...

Ecco tutti i trucchi per avere ragione. O negarla agli altri: Nota anche come ignoratio elenchi, Aristotele la definiva «la causa di tutti i sofismi». Esplicazione di Radin: «La persona 1 presenta l'argomento A. La persona 2 introduce l'argomento B. L'argomento ...

Come si viene convocati per il concorso scuola 2024 e quando arriva l’elenco delle sedi delle prove: Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10. Come si viene convocati e quando arriva la comunicazione per le sedi d'esame L'elenco delle sedi ...