Come Diesel e Glenn Martens hanno creato la Zoom Call più grande di sempre

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Negli uffici milanesi dic’è un gran via vai. Mancano meno di ventiquattr’ore allo show Autunno/Inverno 2024 in programma durante la Milano Fashion Week e le aspettative sono altissime. Solamente sei mesi faaveva deciso di mettere in piedi la sua sfilata più ambiziosa di, invitando oltre 7000 persone a quello che era stato un mix tra un rave e uno show di moda. Questa volta, se possibile, ha scelto di fare ancora di più. Nei giorni precedenti alla sfilata, sul sito die sui suoi canali social, era disponibile una diretta streaming in cui i più curiosi potevano assistere live ai fitting, agli ultimi ritocchi ai capi, ai casting e all’allestimento della location. Adesso, dopo una firma su un documento in cui acconsento ad essere ripreso dalle telecamere sparse nelle ...