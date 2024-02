Coltelli | le tecniche per affilarli e come si chiama la pietra da usare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cucinare per alcuni è solo una necessità, ma per altri è una vera e propria passione: c’è chi si diletta tra i fornelli, preparando sempre qualche prelibatezza per se stesso e per i suoi cari. Ed è per questo importante avere tutti gli strumenti giusti per non dover fare troppa fatica. Ad esempio, in ogni cucina è bene avere almeno un buon coltello per tagliare e affettare: periodicamente, la sua lama andrebbe affilata per far sì che torninuova. Scopriamo quali sono lemigliori e quali attrezzi utilizzare.affilare iChe si tratti di un coltello utilizzato per pelare la verdura o per tagliare la carne, è importante che sia ben affilato: non soltanto perché vi permetterà di fare molta meno fatica, ma anche perché vi sarà utile per ottenere un risultato migliore (provate a pensare di pelare ...