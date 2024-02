Colpo di scena al Grande Fratello | proposte particolari e cachet stellare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gli esperti di gossip rivelano che un concorrente ha rifiutatodalla redazione per attuare dinamiche: chi è il vero protagonista. Questa edizione delcontinua a far chiaccherare il pubblico in merito alle continue situazioni che si stanno generando all’interno (e all’esterno), della casa. Tra vari triangoli e storie intricate, pare che Amedeo Venza, insieme a Deia Marzano, abbiano scoperto qualcosa che va ben oltre la purezza del reality. Si tratta di una, anzi, piùdella redazione ad un ex concorrente della casa., la dichiarazione del ex concorrente – (cityrumors.it)I due esperti di gossip narrano che, secondo confessioni fatte dallo stesso concorrente (quindi, di genere maschile), lo stesso abbia ricevuto...