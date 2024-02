Collaudatore in moto muore sulla pista Porsche in Salento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un driver dipendente di una ditta esterna, Mattia Ottaviano, di 36 anni, di Tuglie (Lecce), è morto stamattinadella Nardò Technical Center, il centro prove di proprietàgestito daEngineering. A quanto è dato di sapere, ilera in sella di unacicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un'auto. Il conducente della vettura è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia e della Polizia Locale. Le attività all'interno dellaal momento sono state sospese.

