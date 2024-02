Collaboratori domestici per pulizie e non solo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 1 COLF Si cerca colf per nucleo familiare di Foiano, pere riordino dell’abitazione. Lavoro part time, contratto di 1 anno. Codice: AR-216218. Scadenza: 29 febbraio. 1 BADANTE Si cerca badante per famiglia residente a Pergine Valdarno. Richiesta conoscenza della lingua italiana e possesso del diploma di scuola media. Contratto a tempo indeterminato, full time. Lingua italiano. Codice: AR-216229. Scadenza: 28 febbraio. 1 COLLABORATORE DOMESTICO Si cerca collaboratore domestico per famiglia di Monte San Savino. La figura dovrà occuparsi di assistere familiare non autosufficiente e pulizia casa. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Lingua: Punjabi e urdu. Codice: AR-216230. Scadenza: 28 febbraio.