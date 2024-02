Clamoroso Sarri | via dalla Lazio per un’altra big di Serie A | l’annuncio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Maurizioe lapossono dirsi addio a fine stagione: è arrivato un annuncio importantissimo sulla sua prossima squadra. Il tecnico biancoceleste ha fatto registrare numeri straordinari alla, con un secondo posto meraviglioso nella passata stagione che, però, non si è trasformato in continuità, considerate le difficoltà enormi di questa annata molto particolare. La stagione dellaè fatta di alti e bassi che rischiano di compromettere il futuro del club che, però, guarda avanti con estrema fiducia e vuole continuare a costruire bene come fatto negli ultimi dieci anni. A fine stagionee lapossono dirsi addio e il tecnico potrebbe immediatamente trovare un altro accordo inA, conbig che cambierà ...

La bomba di Moggi: "L'anno prossimo torna Sarri! Calzona gesto disperato, chiamato per prepargli il terreno": Può non essere una via d'uscita buona ma il parafulmine finale può essere Sarri con un clamoroso ritorno a Napoli, altrimenti non avrebbe avuto senso riprendere Calzona. Ricordiamoci che Calzona ...

Napoli, il sostituto di Mazzarri è pronto e ha già detto sì - Top News: Continua a tener banco l'ipotesi Marco Giampaolo , ma avanza pure la possibilità di un clamoroso ... E lo stesso Calzona, ct della Slovacchia e già collaboratore di Spalletti e Sarri) avrebbe dato il ...

Lazio eroica contro il Bayern: E così la Lazio sfiora il clamoroso raddoppio con Felipe e Pedro prima del delirio di uno stadio pazzesco. Una notte indimenticabile anche se adesso Sarri e i suoi devono pensare al Bologna domenica ...