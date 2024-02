Clamoroso Bayern Monaco | superato Conte | ecco il vero l’obiettivo

È notte fonda al Bayern Monaco. La squadra bavarese ha perso anche in casa del Bochum per 3-2. È la terza sconfitta consecutiva dopo quelle col ... (ilnapolista)

Bayer Leverkusen , Lazio, Bochum : terzo tonfo Clamoroso in una settimana per il Bayern Monaco , che cade 3-2 al Vonovia Ruhrstadion subendo la... (calciomercato)

nome a sorpresa per il Milan in questo mercato di riparazione. La priorità dei rossoneri è intervenire in difesa, reparto falcidiato da una ... (liberoquotidiano)