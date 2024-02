Cioni | “Ganna ha avuto una tosse prolungata Non farà le Classiche dopo la Sanremo | obiettivo Parigi”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dario, classe 1974, è stato professionista dal 2000 al 2011 e si è laureato campione italiano a cronometro nel 2004.ha iniziato a correre in mountain-bike, prima di passare alla strada grazie alla chiamata della Mapei. Negli anni ha difeso i colori di Fassa Bortolo, Liquigas, Predictor-Lotto, ISD-Neri e Team Sky. Una volta appesa la bici al chiodo,è passato dall’essere un corridore ad un addetto ai lavori del mondo bici. Prima nel ruolo di addetto stampa, poi direttore sportivo e tecnico in forza alla Ineos Grenadiers, dove attualmente è anche preparatore atletico di Filippo. Come stai? “Tutto bene, sono in partenza per la Spagna per il Gran Camino”. Filippoha dichiarato di aver perso un po’ di allenamento: prima per essere stato fermo parecchio quest’inverno e poi ...