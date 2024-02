Cinisello Balsamo Violenza sulle donne Diana De Marchi | Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro | Politiche Sociali | Pari opportunità | Città metropolitana di Milano | Progetto importantissimo | iniziativa di grande valore”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Occorre far capire che esiste una rete in grado di sostenere la persona che si trova in difficoltà. Abbiamo parlato del Numero 1522 in un luogo che è frequentato da tanti giovani e dove spesso non si trattano questi temi. Lavorare a un’simile in tale contesto è ilaggiunto e impor