Cina | crea meccanismi per coordinare finanziamenti immobiliari in 214 citta’

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pechino, 21 feb – (Xinhua) – Fino a ieri 20 febbraio, un totale di 214in 29 province cinesi avevano istituitodi coordinamento dei, come parte degli sforzi del Paese per promuovere un sano sviluppo del mercato immobiliare. Il ministero cinese dell’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano-Rurale ieri ha dichiarato di aver emesso lotti di “liste bianche” che coinvolgono 5.349 progettiidonei a ricevere un sostegno finanziario, e di averli poi inoltrati alle banche commerciali. Finora, circa 162 progetti in 57hanno ricevutobancari per un totale di 29,43 miliardi di yuan (circa 4,14 miliardi di dollari), secondo il ministero. I governi locali e le istituzioni finanziarie ...

