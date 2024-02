Cina | attiva risposta d’emergenza per pioggia | tempeste di neve durante traffico festivo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pechino, 21 feb – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze ieri hato unadi emergenza di livello IV per le basse temperature e lanelle province di Anhui, Henan e Hubei. Secondo il ministero, la Commissione nazionale per la prevenzione, la riduzione e il soccorso in caso di disastri ha inviato squadre di lavoro nelle tre province per assistere nella prevenzione dei disastri e nellaalle emergenze. Lagelata e ladovrebbero colpire diverse aree e il rischio di disastri e’ relativamente alto, dato il picco didopo le vacanze per la Festa di primavera, ha dichiarato il ministero. L’ente ha esortato le regioni interessate a prestare molta attenzione ai cambiamenti meteorologici, ...