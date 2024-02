Cilentana | auto in fiamme | intervento dei vigili del fuoco | nessun ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura equesta mattina sulla stradaper un incendio che ha distrutto un'mobile. L'episodio è venuto intorno alle 10:15 sulla strada statale 517 tra Policastro e Roccagloriosa. Una vettura in transito per cause che ancora sono da accertare ha improvvisamente preso. Sul posto, per spegnere l'incendio, sono intervenuti ideldel distaccamento di Santa Marina. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo lievi disagi alla circolazione stradale nel mentre i pompieri erano impegnati a domare le.