Ciampino – Controlli in aeroporto pastine | Una denuncia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Idei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno degli scali della Capitale proseguono senza sosta. Nello specifico, i Carabinieri della Stazionedihanno eseguito una serie di verifiche presso lo scalo ‘G. B.’, finalizzate a contrastare ogni forma di illegalità. Nel corso dell’attività, si legge nel comunicato, i Carabinieri hannoto un 36enne originario della provincia dell’Aquila, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre a bordo di un’autovettura si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno della zona parcheggi per la lunga sosta. Pertanto, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo e a seguito della perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, ...

