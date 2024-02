Chiara Ferragni | perquisite le società Su Instagram | “Sono più forte”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuove perquisizionistate effettuate nelle sedi delledi. La Guardia di Finanza di Milano ha avviato perquisizioni legate all’inchiesta di truffa aggravata, a carico di, Alessandra Balocco (AD Balocco), Fabio Maria Damato (il manager e braccio destro dell’imprenditrice digitale) e altri. Al momento sarebbero stati raccolti documenti utili per chiarire la posizione dellariguardo alle attività di beneficenza, come copie dei contratti, scambi di email nei PC aziendali. Intanto, lanon si è mostrata alla Milano Fashion Week. Ma susi dice “più”.ledi...

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nuove acquisizioni nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni , del ... (tpi)

Chiara Ferragni in crisi con Fedez/ Lei Toglie la foto del marito dal profilo, fan in allarme: Chiara Ferragni ha pubblicato una frase molto particolare sui social, togliendo dalle foto suo marito Fedez e mostrandosi solo con i suoi figli “Non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più ...

Chiara Ferragni e la Milano Fashion Week, giallo sulla presenza alle sfilate: cosa è successo oggi: Chiara Ferragni e le sfilate della Milano Fashion Week: lei è l'ospite più attesa. Ci sarà o non ci sarà per seguire da vicino le passerelle dalla moda milanese

Inchiesta su Chiara Ferragni, acquisizioni della Finanza anche alla Trudi di Tarcento: La Guardia di finanza di Milano ha effettuato, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiunto Eugenio Fusco, nuove acquisizioni nell'ambito dell'inchiesta per truffa aggravata a carico ...