Chiara Ferragni | l’account continua a perdere followers

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non si ferma, è una discesa inarrestabile. Il periodo a dir poco brutto dinon si è ancora fermato. Infatti, il caso Balocco ha portato con sé degli strascichi inevitabili. Guardando però la sua curva di acquisizione non si può che notare un dato. Il profilo dell’imprenditrice digitale è sempre stato in crescita. A volte i picchi sono stati netti, in occasione di post virali, copertine di riviste o dell’uscita di documentari e apparizioni in televisione. Questa tendenza si è radicalmente invertita. A partire dal 18 Dicembre 2023, infatti, a causa del video di scuse pubblicato per i suoiper il caso dei pandori Balocco,sta subendo una decrescita assoluta. Sono stati sollevati dubbi su altre campagne legate alla beneficenza, diversi brand hanno interrotto la collaborazione e la ...