Chiara Ferragni | la grande assente a oggi di questa Fashion Week milanese Rivediamo i suoi più bei look del passato

Sunset in the Castle " Degustado il FVG è il grande evento di Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Caso Chiara menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Caso Chiara Ferragni,

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Settimana delle Moda è iniziata ma un'ospite del front-row, ormai fissa da molte stagioni, manca all’appello. Apparirà nei prossimi giorni o salterà, come ci si immagina, tutte le sfilate in programma? Lo scopriremo tra qualche giorno, intanto diamo una rispolverata aidelle passate edizioni, recenti e non…

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nuove acquisizioni nell’ambito dell’inchiesta per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni , del ... (tpi)

Chiara Ferragni, nuove acquisizioni della guardia di finanza: La guardia di finanza ha effettuato una serie di perquisizioni negli uffici delle società che fanno capo a Chiara Ferragni. Acquisiti documenti nell'abito dell'inchiesta per truffa aggravata a carico ...

Chiara Ferragni, dopo Dolci Preziosi e Trudy esplode il caso Oreo: «Perquisizioni nelle società»: Nuovi guai per Chiara Ferragni. Adesso è ufficiale. Con le acquisizioni di mercoledì 21 febbraio anche il caso Oreo entra a pieno titolo tra quelli su cui la Procura di Milano sta cercando di far luce ...

Chiara Ferragni in crisi con Fedez/ Lei Toglie la foto del marito dal profilo, fan in allarme: Chiara Ferragni ha pubblicato una frase molto particolare sui social, togliendo dalle foto suo marito Fedez e mostrandosi solo con i suoi figli “Non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più ...