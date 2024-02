Chiara Ferragni | «Ho smesso di piangere | ora sono più forte» E Fedez sparisce dal profilo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)sempre al centro della scena. La bufera intorno all'imprenditrice sembra essersi calmata (almeno in parte), ma i fari sull'influencer più famosa d'Italia restano...

Assente finora dalle sfilate di Milano, l'imprenditrice digitale condivide messaggi criptici. Come le parole della canzone: «Le lacrime erano per i ... (vanityfair)

“Non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più deboli . sono più forte adesso, o almeno così dico”. Chiara Ferragni condivide sui social ... (ilfattoquotidiano)

Assente all'inaugurazione della settimana della moda di Milano , Chiara Ferragni potrebbe disertare gli eventi del Fashion per evitare il ... (ilgiornale)

Chiara Ferragni chiede aiuto su Instagram: «Naturali o così». La domanda scatena i follower: Chiara Ferragni e i consigli per il nuovo look chiesti ai fan sui social. Ispirata dalla sorella Valentina, che di recente ha sperimentato un nuovo look tingendosi i capelli di castano chiaro ...

Chiara Ferragni e Fedez si separano Lei si è tolta la fede e lui è scomparso dalla foto profilo: Nonostante la documentata cena di San Valentino pubblicata su Instagram, le voci di una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez persistono, alimentate da una serie di storie criptiche sui social ...

Per Maurizio Costanzo hanno inscenato una malinconica rimpatriata novecentesca: Per raccontare l’epopea di Sanremo, Chiara Ferragni ha scelto Prime Video. Ci ha tenuti con il fiato relativamente sospeso per poi servirci ciò che con una certa ambiguità semantica oggi chiamiamo ...