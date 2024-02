Chi trema per la minaccia-maltempo | ecco la giornata più critica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A meno di dieci giorni dall'inizio del mese di marzo, febbraio sembra orientarsi di nuovo verso l'inverno. Si torna a parlare di. "Dopo un periodo prolungato caratterizzato da un clima insolitamente mite e da un'atmosfera quasi statica", infatti, una perturbazione segnerà la svolta e a partire da domani, giovedì 22, la pioggia battente dominerà le previsioni meteo. Come scrive il team de ilmeteo.it, assisteremo a un mutamento delle condizioni atmosferiche. Ma dove? "Il cielo sarà carico di nubi, con le prime precipitazioni destinate a interessare le Alpi e le Prealpi, la Liguria e diverse aree del Triveneto", scrivono gli esperti. Occhio anche alla neve. Prevista anche a "quote relativamente medie". Ladi venerdì 23, invece, viene definita "la piùdella settimana". Il motivo? In primo luogo, un ...