Chi è Silvano Loia | il nuovo fidanzato di Francesca Neri

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è un dirigente di Rai Way – e attualmente è ilcompagno didopo la fine del matrimonio di lei con Claudio Amendola., infatti, sono stati avvistati a Firenze, dove hanno trascorso un romantico fine settimana con cui hanno festeggiato i sessant’anni dell’attrice.– Fonte: ChiDi questoamore, però, si conosce veramente poco, visto che, esattamente come la, protegge in modo molto attento la sua privacy. Le uniche informazioni a disposizione, dunque, sono quelle professionali, condivise su Linkedin. Sappiamo che si è laureato in giurisprudenza a ...