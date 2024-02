Chi è Alessio Giannone | il Pinuccio inviato di ‘Striscia la notizia’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “rispondi!rispondi!”. Questa è la frase tormentone che accompagna i servizi dell’di Striscia la notizia, volto presente da anni nel Tg satirico di Canale 5.è il nome scelto da, personaggio tv e youtuber. Nato a Bari il 25 maggio 1979, mentre frequenta il liceo inizia ad avvicinarsi al teatro. Dopo il diploma sceglie di iscriversi all’università di Giurisprudenza della sua città, continuando a coltivare, in parallelo, la passione per il teatro. Si laurea e successivamente inizia a collaborare con alcune emittenti televisive locali come regista e autore. Il personaggio dinasce nel 2011 e prende vita su YouTube, attraverso la realizzazione di alcuni video. Fingeva, nelle clip, diverse telefonate con ...