Che goduria Montanari e il più puro che lo epura

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Com’era quella insopportabile rottura di palle del compagno anarchico Faber, latifondista tra Liguria e Sardegna. “Dal letame nascono i fior”, che intuizione rarefatta, che cima lirica, che vetta immaginifica, manco Liala che incontra Elena Ferrante in una sala da tè con Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni sotto l’altarino di Michela Murgia. Casomai, dal letame, ideologico, nascono fiori di zucca. Anzi di zucconi. Tu chiamala, se vuoi, Nemesi universitaria. Un video meraviglioso, c’è il nostro Tomaso – con – una – emme –praticamente assaltato da un esagitato che farfuglia cose incomprensibili, ma idiote, del tipo “anche sotto il fascismo, il nazismo c’era il dissenso interno anche sotto anche”, e siamo già in pieno delirio assembleare movimentista fancazzista. E tu osservi e va bene che ancora ridi, che non riesci a smettere, però un tarlo ti s’insinua: ...

Gli AirPods di 2ª generazione sono una GODURIA con lo sconto del 21%: Lo sconto Amazon del 21% è musica per le tue orecchie. Gli AirPods di seconda generazione costano molto meno del previsto.

Blog: Atmosfera da Toro!!!: Grazie per continuare a scrivere su VxL. Eccoci qua ragazzi alla vigilia di una serie da brividi. Dovessimo mai dare un filotto, non vi dico che goduria. Mi piacerebbe proprio, sarei contento per il ...

COMEBACK KID e BANE: due date in Italia a giugno: Doppia goduria per gli hardcorer italiani poiché i Comeback Kid (che tra l’altro torneranno il mese prossimo con un nuovo EP) e i Bane sono pronti ad approdare in Italia per una serie di due date in ...