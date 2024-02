Che cosa hanno in comune Italia e Canada La scheda

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel 2022, l’e ilcelebrato il 75° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche bilaterali, inoltre il tema della presidenza G7 unisce ulteriormente i due Paesi: quest’anno la presidenza tocca all’e nel 2025 sarà raccolta dal. Le relazioni tra i due Paesi, già solide, sono state ulteriormente rafforzate dalle policies post aggressione russa all’Ucraina. E in questo senso proprio il passaggio del testimone della guida G7 sarà visto come un elemento di prosecuzione ideale e materiale tra Roma e Ottawa. Appunti di viaggio prima della visita di Giorgia Meloni in. Gli accordisono accomunate da una serie di accordi ed intese che riguardano i settori della difesa, della geopolitica, del ...