ChatGPT sta dando i numeri Gli utenti sui social | “E’ impazzito”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – con tanto di foto della chat piena di testi sconnessi e senza alcun senso. Il software gratuito sviluppato da OpenAI, che permette a chiunque di dialogare ricevendo risposte elaborate da un chatbot sulla base di un database, è in titl da alcune ore (le prime segnalazioni sono di ieri sera). Gliraccontano di aver ricevuto all’improvviso risposte del tutto incoerenti da parte di, mezze in inglese e mezze in spagnolo (alcunihanno scritto: “parla ‘Spanglish’”), oppure semplicemente contenenti parole del tutto inesistenti. Il chatbot ha anche incluso emoji del tutto casuali o singole frasi ripetute svariate volte. Il malfunzionamento è stato segnalato ad OpenAI che ha pubblicato sul proprio sito un “incident report”, ovvero una pagina in cui riconosce che c’è ...