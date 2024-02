Champions | ottavi | Napoli-Barcellona 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 22.55 Calzona, non male la 'prima': al Maradona,ilfa 1-1 in rimonta contro ilnell'andata degli. Blaugrana aggressivi,1°tempo complicato (almeno la prima mezz'ora) per i partenopei, costretti a difendersi più che attaccare: Lamal due volte minaccioso, Meret salva di piede su Lewandowski e vola sulla botta di Gundogan.Al 60' gli ospiti passano:assist Pedri,Lewandowski esegue (60'). Ma alla prima vera occasione (75') ilriemerge con Osimhen,che si libera di Martinez e timbra Si decide tutto in Catalogna (12 marzo)