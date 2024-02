Champions League Ottavi Andata ? Napoli Barcellona Esclusiva Diretta Streaming Prime Video

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il grande calcio europeo torna per la seconda settimana di fila insucon una nuova partita deglidi finale di UEFA. Appuntamento mercoledì 21 febbraio (insudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con. In questo match del girone di, gli azzurri di Walter Mazzarri sfideranno in casa la formazione blaugrana di Xavi per tentare di vincere, nella speranza di avvicinarsi, così, ai quarti di finale. Indal Diego Armando Maradona diGiulia Mizzoni affiancata da Luca Toni, Fabio Cannavaro e Gianfranco Zola.La telecronaca di- ...