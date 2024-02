Champions | l’Allianz ipoteca la semifinale Passa 3-1 a Lodz | ma c’è ancora il ritorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Vero Volley Milano ha fatto un grande passo avanti verso la sua prima storicadiLeague. La squadra del Consorzio, fermatasi negli ultimi due anni ai quarti, si è imposta con un bel 3-1 nel match d’andata con le polacche del LKS Commerceconndo di fatto la qualificazione al turno successivo, in cui se la dovrebbe vedere con le turche del Fenerbahce. Non è stata certo una passeggiata per le ragazze di coach Marco Gaspari che però hanno fatto valere la legge del più forte a casa della formazione allenata da Alessandro Chiappini, nonostante la stanchezza per la dispendiosa Final Four di Coppa Italia terminata poco più di 48 prima a Trieste. Anche mentalmente la sconfitta subita domenica in finale contro le rivali di sempre della Prosecco Doc Imoco ...