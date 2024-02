Champions | all' Inter l' andata degli ottavi | 1-0 all' Atletico

Champions League, Inter-Atletico Madrid 1-0: Arnautovic firma l'andata degli ottavi di finale - Sportmediaset

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Una granderiesce a battere l'Madrid nell'di finale diLeague. A San Siro finisce 1-0 grazie alla rete di Arnautovic, entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Thuram e protagonista di almeno altre due palle gol giganti fallite. Prestazione da applausi per la formazione di Simone Inzaghi, che forse avrebbe meritato anche qualcosa in più e che al Metropolitano, il 13 marzo, dovrà difendere un risultato comunque prezioso dalla voglia di rivalsauomini di Simeone. Dopo una mezz'ora di gara molto tattica ed equilibrata, i nerazzurri provano a venir fuori nel finale di primo tempo creando tre buone occasioni. Due sono targate Lautaro Martinez che prima ci prova di testa (parata di Oblak), poi con un destro ...

