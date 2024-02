Cessione Milan | il motivo del viaggio in Medio Oriente di Cardinale e Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)si trovano in. Ildeldel presidente e dell’ad riguarda ladel? Mentre ildi Stefano Pioli è partito alla volta di Rennes dove domani giocherà la gara di ritorno dei playoff di Europa League, il presidente del club rossonero, Gerry, e l’amministratore delegato, Giorgio, sono attualmente ad Abu Dhabi. Ad accompagnare la carovana rossonera in Francia ci sono due figure dirigenziali di rilievo, come Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Nel frattempoproprio domani sarà impegnato come relatore ad un evento “Investopia 2024” ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Un...