Cesara tesse le lodi di Marco | Beatrice la incalza | “Ti sembra un buon esempio?”

Grande Fratello, diretta 35a puntata – Fiordaliso fa una sorpresa alla ‘rossa del mi corazon’ Beatrice: 21.40: Alfonso dà il via alla 35a puntata. Saluta gli amici da casa, il pubblico, la “bella e radiosa” Cesara, Rebecca e gli eliminati. Giampiero Mughini, seduto tra Rosanna e Monia, si compiace: “Le ...

Grande Fratello, diretta 35a puntata – Eliminato Vittorio: 21.47: Clip sui concorrenti che hanno festeggiato i loro 5 mesi in casa. Momento in cui Massimiliano ha espresso la volontà di riconciliarsi anche con chi ha avuto degli scontri, in particolar modo co ...