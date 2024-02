Cervo zombie | la malattia esiste davvero e tiene in ansia il Nord America Quali sono i rischi per l’Italia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 – Cervivicini a noi. E’ documentata anche in Europa, soprattutto in Norvegia, lada deperimento cronico, Chronic Wasting Disease, che colpisce anche alci e renne. Ma può arrivare in Italia? E soprattutto, ciper l’uomo? Ecco cosa ci hanno risposto gli esperti. Cervi: di cosa parliamo Chronic Wasting Disease è una patologia neurologica contagiosa che porta alla morte degli animali. E’ provocata da prioni, proteine ‘sbagliate’. Spiega il professor Marco Apollonio: “Le unità proteiche permangono nell’ambiente per tempi lunghissimi, vuol dire anche nel suolo, per decine di anni”. Come si riconosce laMai sintomi della? “Gli animali dimagriscono ...

