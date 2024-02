Cervo zombie | cosa sono i prioni Le ipotesi sull’origine di questa malattia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 –, ma che cos’è il prione? “Una proteina piegata male, possiamo anche dire sbagliata, che provoca lada deperimento”. Carlo Citterio, veterinario, direttore del Centro specialistico fauna selvatica dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie, parte da qui e rassicura sulla possibilità di trasmissione all’uomo: “Non c’è alcuna evidenza che possa accadere. Laè conosciuta dalla metà del secolo scorso, non è mai stata associata a contagi sull’uomo”.e prione: chesappiamo Spiega Citterio: “Non è ancora noto se il prione sia derivato dai ruminanti domestici, in particolare dagli ovini, o se invece si sia sviluppato da solo come problema evolutivo nei cervidi. La malformazione di ...