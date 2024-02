Centrodestra ritova unità a parole per Truzzu Ma tensione resta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cagliari, 21 feb. (askanews) – Ci sono le. E ad ascoltare quelle pronunciate dal palco del comizio a sostegno del candidato presidente della Sardegna Paolosi direbbe che nelsi vada davvero d’amore e d’accordo. E poi ci sono i fatti, come l’insistenza della Lega sull’emendamento che prevede il terzo mandato per i governatori che giovedì (salvo sorprese) sarà sottoposto al voto della commissione Affari costituzionali del Senato e su cui gli alleati di Forza Italia e Fratelli d’Italia si esprimeranno in modo contrario. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani sbarcano alla Fiera di Cagliari e cercano di allontanare quell’immagine di famiglia litigiosa che fin troppi dossier nelle ultime settimane hanno mostrato. Come se non ci fossero stati i pubblici distinguo rispetto alle proteste degli agricoltori ...

