Centro profughi all’ex Cgil Dopo le polemiche i primi arrivi a scaglioni La Prefettura | Tutto bene

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sono arrivati imigranti neldi accoglienza di via Monte Oliveto. Passeggiando per le vie intorno alla struttura, al confine tra i quartieri San Giuseppe e Triante, l’aria pare tranquilla, e il clima disteso. Nell’arco di poco più di due settimane, divisi in varidi 5-6 persone alla volta, sono stati accolti nella palazzina circa 30 richiedenti asilo, tutti provenienti da altre strutture di accoglienza della provincia di Monza e Brianza. La mattina e il pomeriggio sono pochissimi quelli che permangono nel, magari riposandosi, leggendo, prendendo un po’ d’aria fuori, o fumando una sigaretta. Quasi tutti sono inseriti in percorsi di formazione o lavorano, uscendo la mattina per rientrare la sera. "I trasferimenti sono avvenuti a frequenza molto contenuta – spiegano dalla ...

