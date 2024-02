Censis | per il 67% degli occupati la priorità è lavorare meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ridurre il tempo di lavoro è l'obiettivo per il futuro di oltre 6italiani su dieci. E spesso le dimissioni sono una fuga verso un lavoro migliore: tra i lavoratori condi 60 anni dimessisi dal lavoro, il 67% entro tre mesi si è ricollocato in un altro impiego. Sono questi i principali risultati del nuovo rapporto-Eudaimon sul welfare aziendale che descrive come "nuovo paradosso italiano" la voglia die il mercato del lavoro dinamico. I dati indicano che il 67,7%italiani in futuro vorrebbe ridurre il tempo dedicato al lavoro: lo desidera il 65,5% dei giovani, il 66,9%adulti e il 69,6%over 50. Già oggi il 30,5%(il 34,7% tra ...