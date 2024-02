C’è un motivo naturale per cui la Pianura Padana è sempre inquinata | cos’è l’inversione termica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oltre alle numerose fonti d'inquinamento, ci sono motivi strutturali che spiegano perché nellal'aria è spesso di pessima qualità. Una delle cause è il fenomeno dell'inversione. Ecco in cosa consiste e quali sono gli effetti.

C.P. Company x Robyn Lynch: una capsule tra passato e futuro: Scopri la collezione. C.P. Company e la designer Robyn Lynch uniscono le forze per creare una capsule unica, reimmaginando e rielaborando capi outerwear delle passate collezioni del marchio italiano.

Terzo mandato, Salvini: «Decida il Parlamento». Foti (FdI): «Tema non urgente»: Secondo me perde qualcosa. Per i ministri c’è un limite di mandati Per i parlamentari italiani o per i parlamentari europei c’è un limite di mandati No. Se uno si trova il sindaco bravo o il ...