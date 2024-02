Castel Porziano | al via l’operazione capodoglio per il recupero dello scheletro di un giovane esemplare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In occasione della Giornata Mondiale delle Balene tecnici, biologi, veterinari dell’IZS Lazio e Toscana, WWF, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa al lavoro per riportare alla luce ilspiaggiato 5 anni fa sul litorale laziale. Sarà una sorta di “rinascita” quella del, spiaggiato e morto nel 2019 sulla costa laziale, successivamente seppellito nella Tenuta Presidenziale diper permetterne la decomposizione in sicurezza e in questi giorni tornato alla luce. Sono partite, infatti, le operazioni di scavo e puliziache, una volta pronto, è destinato alla Casa Pelagos, il nuovo museo interattivo sul Santuario dei Cetacei inaugurato lo scorso anno nell’Oasi WWF di Orbetello, in Toscana. Questo lungo ...